Nationalpark-positive landbrugere går sammen

Der er brug for en ny forening, der kan repræsentere de landbrugere, der har sagt ja til at blive del af den kommende nationalpark Nordsjælland, som netop nu er ude i offentlig høring.

- Vi vil gerne repræsenteres i bestyrelsen og yde et positivt bidrag til udviklingen i parken. Vi har alle aktivt sagt ja til at være med i parken - og vi vil gerne have en stemme i bestyrelsen. Personligt vil jeg have det svært, hvis jeg fremover skal repræsenteres af en landbrugs- eller lodsejerorganisation som ikke har anbefalet sine medlemmer at gå med i parken, siger Søren Grene.