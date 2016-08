Nationalpark kan blive landet i dag

Midt i postyret om 2025-planer og fremlæggelse af finanslovforsag for 2017 fandt politikere fra nationalpark-forligskredsen tirsdag også tid til at holde en times møde om nationalpark-forslaget Kongernes Nordsjælland. Dog uden at nå helt frem til en aftale. Christine Antorini, medforhandler for Socialdemokraterne, var dog meget fortrøstningsfuld efter mødet.

- Det var gode forhandlinger - og jeg tror at alle er enige om, at vi nu skal lande nationalpark-forslaget på en god måde. Der har fra kommuner, borgere og organisationer været lagt et kæmpe arbejde i at få en nationalpark til Nordsjælland, og vi arbejder på en politisk aftale, hvor vi kan tilføre forslaget nogle ting som øger naturindholdet, gavner biodiversiteten - og som gør det muligt for flere lodsejere at komme med i parken, siger Christine Antorini.