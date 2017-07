Morten hædret for sin skolekamp

Skoletiden var ikke en dans på roser under Morten Kristiansens opvækst i Hillerød. Han kæmpede med ordblindhed og adhd, hvilket gik ud over resultatet. Siden søgte han ind på uddannelsen til skovarbejder og blev senere ansat som gartner med speciale i træfældning. Det sled på kroppen og førte til lange ledighedsperioder i vinterhalvåret, hvor han derfor måtte supplere med job i Netto. Derfor valgte han at supplere sin afgangseksamen med AVU for at forfølge drømmen om at blive elektriker. Han er nu optaget og starter 14. august på Erhvervsskolen Nordsjælland, der ligger får hundrede meter længere nede ad Milnersvej.