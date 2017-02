Millioner til ombygning af stationer

Et flertal i Folketinget udenom regeringen er blevet enige om at reservere et beløb på 155 millioner kroner der blandt andet skal sikre 10 minutters drift på Frederikssundsbanen og en ombygning af Hillerød station og en opgradering af den kommende station Favrholm ved Nordsjællands nye hospital, der åbner i 2021.

- 10 minutters drift på Frederikssundsbanen gavner Frederikssund og den ny bydel i Vinge, hvor der nu bliver mere attraktivt at bosætte sig og lægge virksomheder. Samtidig er den et skridt på vejen til at kunne gå i gang med stationsprojekterne i Hillerød, siger hun. Pia Adelsteen understeger at det handler om penge, som allerede er indarbejdet i finansloven - og at regeringen nu pålægges at udmønte initiativerne.