Send til din ven. X Artiklen: Mentorer skal hjælpe psykisk syge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mentorer skal hjælpe psykisk syge

Nordsjælland - 16. august 2017 kl. 10:11 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der skal være flere »recovery-mentorer« i Region Hovedstadens Psykiatri, mener Socialdemokratiet, der fremlægger forslag om at bruge 7,3 millioner kroner årligt på at ansætte medarbejdere i psykiatrien, som selv har haft psykisk sygdom inde på livet.

Ordningen har kørt som forsøg på Amager og Frederiksberg, og resultaterne tyder i følge regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen godt, selvom en egentlig evaluering af ordningen først skal være klar senere i efteråret.

- Det har vist sig, at det for alvor kan rykke, hvis man kan som indlag kan møde eksempler på, at man kan komme gennem psykisk sygdom, enten som helbredt eller ved at man lærer at leve med sygdommen. Recovery-mentorer kan bringe håb om liv ind i behandlingen, siger regionsrådsformanden. Hvis evalueringen af forsøget er positiv , bør den bredes længere ud til regionens øvrige psykiaitriske centre, mener Socialdemokratiet.

Derudover spiller partiet ud med et ønske om 3 millioner kroner, som skal sikre videreførslen af det eksisterende Akut Op team ved Psykiatrisk Center Frederiksberg, en ordning med udgående akut hjælp, som eller stod til at at udløbe.

Farmaceuter

Et tredje forslag går ud på at ansætte flere farmaceuter i psykiatrien for at tage hånd om det problem, at psykiatriske patienter ofte behandles både med psykofarmika og lægemidler for andre alvorlige sygdomme, hvilket kan være en udfordring for en hensigtsmæssig medicinering. Forslaget vil koste tre millioner kroner årligt.

Misbrugere

Socialdemokraterne vil også bruge 2,5 millioner kroner årligt på at udbygge og forbedre den indsats socialsygeplejersker gør for psykiatriske patienter, som også har et misbrug.

- Socialsygeplejerskerne fungerer på alle fire akuthospitaler i dag med gode resultater, blot ikke så succesfuldt, når det gælder psykiatriske patienter med et misbrug. Det vil vi gerne forsøge at gøre bedre, siger Sophie Hæstorp Andersen.

Endelig foreslår Socialdemokraterne, at der skal sættes fem millioner kroner af årligt til at styrke behandlingskapaciteten i børne- og ungepsykiatrien i de kommende år, både når det gælder medicinsk, psykoterapeutisk og familieterapeutisk behandling.