Der har været patienter i senge på gangene i dagtimerne på Nordsjællands Hospital, men hen under aften er det i langt de fleste tilfælde lykkedes at finde stueplads til de mange patienter. Foto Allan Nørregaard

Massiv overbelægning på Nordsjællands Hospital

Nordsjælland - 25. januar 2017 kl. 03:56 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tirsdag var samtlige normale sengepladser er taget i brug på Nordsjællands Hospital. Nogle dage i sidste uge har belægningen nået op over de 120 procent, oplyser hospitalsdirektør Bente Ourø Rørth.

- Der er ikke fra officielt hold meldt ud, at vi har en national influenzaepidemi, men uanset det, så har vi et meget stort antal tilfælde, som lægger pres på især vore medicinske afdelinger. Lige nu i dag (tirsdag, red) ser det ok ud med en belægning på lige godt 100 procent. Men i sidste uge var vi flere dage op på 120 procent. Vi så et markant stigende antal influenzatilfælde fra før jul og ind i det nye år, og vi ved at det er højsæson nu, og at det nok vil tage et par måneder, siger Bente Ourø Rørth.

Mange influenzaramte betyder, at mange patienter skal i isolation. Det giver et øget pres, da der så kun kan ligge én patient på stuer, hvor der normalt ligger flere.

Bente Ourø Rørth vurderer, at man på hospitalet hen over årene er blevet bedre til at reagere hurtigere og stå imod vinterens influenzapukkel.

- Vi har indført en række tiltag som virker, hvor vi måske tidligere ventede på at det skulle drive over. Samtidig må jeg rose de omkringliggende kommuner, som har indvilget i at modtage færdigbehandlede patienter udenom vores stående aftale om, at kommunerne skal have besked inden klokken 13 omkring udskrivninger. Det har hjulpet os meget, siger hun.

Regionsrådsmedlem Susanne Due Kristensen (S), Hillerød, er blevet kontaktet af både personale og patienter omkring situationen, og hun har derfor stillet en række spørgsmål til regionens administration.

- Jeg vil gerne have en oversigt over belægningen afdelingerne på hospitalerne i Hillerød og Frederikssund de seneste fire måneder, samt en status på hvilke tiltag der konkret er iværksat for nedbringe overbelægningen - samt hvornår man forventer at overbelægningen ophører. Og så vil jeg gerne vide, om der er akutte problemer af samme slag på de andre hospitaler i regionen, siger hun.