Virksomheder i Region Hovedstaden forventer at automatisere og digitalisere i de kommende år - men det er svært at skaffe folk med de rette kompetencer. Lotta Lemche Foto: FOTO: Lotta Lemche

Send til din ven. X Artiklen: Mangel på folk med digital viden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mangel på folk med digital viden

Nordsjælland - 30. januar 2017 kl. 14:47 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Seks ud af ti virksomheder forventer at automatisere og digitalisere i de kommende år. Af dem forventer halvdelen, at det vil kræve opkvalificering af medarbejdere.

Læs også: Digitale smil gør kunderne trygge

Det viser en ny vækstbarometer-undersøgelse blandt cirka 800 virksomheder i Region Hovedstaden. Samtidig regner Region Hovedstaden med, at der i 2030 vil mangle 19.000 medarbejdere på landsplan med kompetencer inden for informations- og kommunikationsteknologi.

- Allerede nu mangler virksomhederne her i regionen i høj grad kvalificeret arbejdskraft. Vi risikerer, at de i endnu højere grad må sige nej til ordrer eller flytte produktionen de kommende år, fordi de ikke kan skaffe kvalificerede medarbejdere, for eksempel til at betjene de maskiner, som producerer varer, eller som skal bruges på byggepladsen. Omvendt kan en masse mennesker, der har arbejde i dag, komme til at stå uden arbejde i løbet af de kommende år, fordi deres kompetencer ikke længere matcher virksomhedernes behov, siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S), der derfor gerne ser en massiv opkvalificering af arbejdsstyrken i regionen.

- Det skal ske med udgangspunkt i virksomhedernes behov. Vi skal lade opkvalificering være styret af efterspørgslen, fordi det giver det enkelte menneske bedre muligheder for at få et godt arbejdsliv. Derfor har jeg samlet erhvervsorganisationer, kommuner og uddannelsesinstitutioner her i regionen til en fælles indsats om blandt andet opkvalificering, siger hun.

Regionsrådsformanden peger på, at man i endnu højere grad kan opkvalificere de mange, som mangler nogle kompetencer inden for de områder med mangel på arbejdskraft, både faglærte og personer med videregående uddannelser.

- Det kan være den ufaglærte, der løftes til faglært, eller den uddannede medarbejder, der omskoles til nye opgaver. Det kunne være den unge, der mangler det sidste for at komme i gang med en erhvervsuddannelse, eller den nytilkomne flygtning, der med en mindre og målrettet indsats kan fylde en af de pladser, som virksomhederne har svært ved at få besat, siger hun.

Undersøgelsen viser også, at seks ud af ti virksomheder har en strategi for digitalisering og automatisering - ikke overraskende er det især større virksomheder det gælder for.

Og ud af de 800 virksomhedsledere, der har medvirket i undersøgelsen, siger en tredjedel, at de ansætter medarbejdere med kompetencer inden for automatisering og digitalisering.

Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden i samarbejde med Teknologisk Institut og Jysk Analyse. Spørgsmålene er stillet i september - oktober 2016.

Regionen investerer her i løbet af foråret op til 35 millioner kroner via regionale erhvervsudviklingsmidler og EU-midler i indsatser, der blandt andet styrker udviklingen af digitale kompetencer hos medarbejdere, automatisering af produktion, innovation og tiltrækning af it-talenter.