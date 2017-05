Dansk statsborger er anholdt for folkedrab i Rwanda

En dansk statsborger er tirsdag blevet anholdt for at have deltaget i folkedrabet i Rwanda, oplyser anklagemyndigheden.

Onsdag formiddag skal en dommer i Hillerød afgøre, om den anholdte skal varetægtsfængsles.

Manden er mistænkt for blandt andet at have deltaget i massakrer i en kirke og på et universitet, hvor flere end 1000 mennesker blev slået ihjel, udtaler senioranklager Martin Stassen i en pressemeddelelse.

Sagen har været længe undervejs. Det var helt tilbage i 2014, at Rwanda bad Danmark om at få manden udleveret. Men først tirsdag, efter mere end to års undersøgelser og overvejelser, har dansk politi altså anholdt den mistænkte.

- Den langvarige undersøgelse og strafferetlige vurdering skyldes blandt andet, at vi ad flere omgange har måttet vente i op til et år på supplerende oplysninger, forklarer Martin Stassen.

- Men nu er sagen fuldt belyst, siger han i pressemeddelelsen.

Om udleveringen faktisk vil ske, er endnu uafklaret. Det er Rigsadvokaten, der nu skal træffe en afgørelse. Mens dette arbejde står på, ønsker anklagemyndigheden altså, at den 49-årige er bag tremmer.

Det er Bagmandspolitiet - Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet - der har arbejdet med sagen siden 2014.

Tidligere har Danmark udleveret en tidligere skoleinspektør til retsforfølgning i Rwanda for deltagelse i forbrydelser under folkedrabet.

Højesteret sagde i 2013 ja til udlevering, og denne sag behandles for øjeblikket i Rwanda, oplyser anklagemyndigheden tirsdag.

Folkedrabet fandt sted i 1994 og fandt sted efter et flystyrt, hvor landets præsident blev dræbt. Forbrydelserne var planlagt af en lille hutu-elite, som ikke ønskede at dele magten med tutsierne. I løbet af 100 dage blev omkring 800.000 mennesker slået ihjel.