Mand dømt for groft uforsvarlig behandling af får

En 50-årig mand, der i forvejen var frakendt retten til at beskæftige sig med dyr, fik torsdag ved retten i Hillerød en ny dom. Manden er nu dømt for i tre tilfælde kort efter at han var frakendt retten til at have med dyr at gøre at have opretholdt sit fårehold og sammen med sin kæreste behandlet dyrene uforsvarligt.

Han blev den 26. juni 2014 af Østre Landsret idømt 20 dages betinget fængsel og frakendt retten til at beskæftige sig med dyr. Retten i Hillerød har denne gang afsagt dom i en sag, hvor manden bandt andet var tiltalt for sammen med sin kæreste at have ladet får stå på en byggetomt, hvor der var affald, løst pigtråd, blotlagte armeringsjern og manglende adgang til foder og tørt leje. De var endvidere tiltalt for at have ladet en større besætning får og lam stå uden tilstrækkeligt foder og adgang til vand. I det tredje tilfælde angik tiltalen 50 får og ca. 20 lam, der ej heller havde adgang til tilstrækkeligt foder, og indhegningen var i en sådan stand, at dyrene kunne sidde fast, hvorved mindst to får led kvælningsdøden.