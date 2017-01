Koncernens medstifter og mangeårige chef, Peer C. Krogh, udnyttede reelt sin søns store pengenød til at genvinde og senere styrke sin kontrol med koncernen. Arkivfoto

Magtkamp: Far udnyttede søns pengenød

Sidste uges retssag mod erhvervsmanden Michael Krogh har ikke alene afsløret, at han har begået groft skattesvig for 11 millioner kroner. Retssagen har også løftet sløret for en intern magtkamp i familien, som ejer den store servicekoncern Forenede. Koncernens medstifter og mangeårige chef, Peer C. Krogh, udnyttede reelt sin søns store pengenød til at genvinde og senere styrke sin kontrol med koncernen. Det skriver Fagbladet 3F.

I 2008 ejede Peer C. Krogh reelt kun 47 procent af aktierne i Forenede. Hans to børn, Michael Krogh og Marianne Krogh, havde samlet set aktiemajoriteten.

Men i begyndelsen af 2009 genvandt Peer C. Krogh kontrollen med koncernen. Det skete efter en - for faderen - lukrativ aktiehandel med sønnen Michael Krogh.

- Aktierne blev handlet til indre værdi. Det var en rigtig god pris for Peer, sagde Carsten Clement i vidneskranken under retssagen mod Michael Krogh.

Ifølge Carsten Clement var Peer C. Krogh glad for at få aktiemajoriteten tilbage.

10. december 2010 underskrev Michael Krogh en aftale om aktieoverdragelse. Ifølge aftalen solgte Michael Krogh for 8,5 millioner kroner af sine aktier i Forenede til Forenede.

Tre en halv måned senere solgte Michael Krogh på ny nogle af sine aktier i Forenede til Forenede. Denne gang for 10,7 millioner kroner. Salget 25. marts 2011 skyldtes Michael Kroghs gæld til Sydbank, forklarede han i retten.

2. juli 2012 solgte Michael Krogh for tredje gang nogle af sine aktier i Forenede til Forenede. Denne gang for 7 millioner kroner. Michael Krogh forklarede i retten, at årsagen til salget var, at han "atter havde lidt udfordringer med skattevæsenet".

Michael Kroghs forsvarer, Lars Henriksen, undrede sig flere gange højlydt i retten i sidste uge over indholdet i flere af aktieaftalerne.

- Michael betaler med egne penge. Peer indgår aftalerne. Peer får transporteret fordringerne på Michael. Reelt kunne Peer efterfølgende kræve pengene hos Michael. Peer sidder også med sikkerheden, sagde Lars Henriksen.

Under sagen kom det frem, at koncernens nuværende direktør, Carsten Clement, koncernens nuværende bestyrelsesformand, Mikael Frydlund, og koncernens tidligere revisor og bestyrelsesmedlem, Torben Ploug, i mere eller mindre grad var involveret som rådgivere i forbindelse med indgåelse af de forskellige aftaler.

- Rådgiverne har ikke været Michaels rådgivere. De har haft andre hensyn. Rådgiverne sad ved hans fars side, sagde Lars Henriksen.

Specialanklager ved Nordsjællands Politi Martin Broms undrede sig også under retsmøderne:

- Det kan ikke afvises, at tiltalte er blevet snydt, sagde Martin Broms om Michael Krogh.

I retten i sidste uge forklarede Michael Krogh, at det var for at afværge en personlig konkurs, at han fredag 10. december solgte nogle af sine aktier i Forenede.

Tirsdag den 17.januar blev Michael Krogh idømt to og et halvt års ubetinget fængsel og en tillægsbøde på 11 millioner kroner for groft skattesvig.

Michael Krogh ejer knap 13 procent af aktierne i Forenede. Hans aktier blev beslaglagt i forbindelse med en kendelse 27. november 2014 ved Retten i Lyngby. Det skete for at sikre, at Michael Krogh vil kunne betale, hvad han skylder - hvis han blev dømt i sagen.

Beslaglæggelsen af Michael Kroghs aktier står ved magt, efter at hans forsvarer har anket dommen til landsretten.