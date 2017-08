Hørsholm Kommune lægger ikke sag an mod bestyrelsen for Lions Børnehuse i en sag fra 2016 om økonomiske uregelmæssigheder. Til gengæld udtrykker politikerne en skarp kritik af bestyrelsens rolle i sagen. Det sker efter et ekstraordinært og lukket møde, der blev holdt torsdag aften. Foto: Lars Sandager Ramlow

Lions-bestyrelse slipper for sag

Bestyrelsen for Lions Børnehuse i Hørsholm har fået et verbalt rap over fingrene, men medlemmerne slipper til gengæld for et sagsanlæg.

- Politiet efterforsker i øjeblikket en sag mod den tidligere øverste, daglige leder og rådgiver i Lions Børnehuse, der gennem nogle år har foretaget nogle økonomiske transaktioner af en usædvanlig karakter. KLs jurister har til gengæld kigget på bestyrelsen for Lions Børnehuses rolle i sagen. KLs rapport fastslår, at der er grundlag for at rejse kritik af bestyrelsen, men den vil ikke kunne blive dømt erstatningsansvarlig overfor Hørsholm Kommune. Derfor anbefaler KL, at vi ikke bør lægge sag an mod bestyrelsen. Den anbefaling har Kommunalbestyrelsen for et øjeblik siden besluttet at følge.