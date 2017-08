Tilbuddet om ledelse på skoleskemaet når Hillerød den første uge efter efterårsferien og er rettet mod både folkeskoler og ungdomsuddannelser. Foto: Thomas Vilhelm/Scanpix Foto: Thomas Vilhelm/Scanpix Denmark

Ledelse på skoleskemaet i Hillerød

Nordsjælland - 14. august 2017 kl. 07:15 Af Palle Høj Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ledelse kommer på skoleskemaet i efteråret, når Lederne rejser rundt til ni danske byer - bl.a. Hillerød - for at gøre skoleelever klogere på, hvad det vil sige at være leder. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Initiativet er en del af den store kampagne, Lederne i år har skudt i gang under overskriften »Tag Ansvar«. Initiativet er rettet mod elever på de øverste klassetrin i folkeskolen samt elever fra erhvervsskolerne, HF og gymnasierne. Sammen med deres undervisere kan skoleklasserne komme på besøg, når Lederne åbner en Tag Ansvar-butik i deres by.

Direktør i Lederne Torkild Justesen mener, at det er oplagt at sætte ledelse på skoleskemaet.

- Ledelse skaber stor værdi i samfundet, og derfor er det vigtigt at give unge mennesker en forståelse for, hvad ledelse går ud på. Vi håber at kunne inspirere de unge til at få lyst til at blive ledere i fremtiden, siger Torkild Justesen i en pressemeddelelse.

Han er også parat med en definition af, hvad ledelse er:

- Ledelse handler om at tage ansvar og gå foran, og det har vi som samfund brug for, at endnu flere gør. Vi har brug for dygtige ledere på arbejdspladserne, men i høj grad også i civilsamfundet, som mange unge allerede er en del af for eksempel gennem deres fritidsinteresser, siger han.

I butikkerne kommer eleverne til selv at prøve kræfter med rigtige ledelsesdilemmaer.

- Vi har lavet et dilemmaspil til eleverne med nogle ledelsesdilemmaer, som de unge kan genkende sig selv i. Dilemmaerne kommer til at handler om alt fra mødetider og prioriteringer til, hvordan man skaber gode relationer til andre mennesker, siger Torkild Justesen.

Tag Ansvar-butikken holder åbent for skoleklasser fra mandag den 23. oktober til fredag den 28. oktober i tidsrummet 10.00 til 13.00 i Hillerød. De øvrige byer ligger uden for Nordsjælland.

Skoleklasser kan tilmelde sig ved at skrive til: tagansvar@lederne.dk.