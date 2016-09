I løbet af undervisningen er der masser af muligheder for at søge lidt tidsfordriv på de sociale medier, hvilket en del gymnasieelever benytter sig af i større eller mindre omfang. Foto: Allan Nørregaard

Lærere i kamp med Facebook

Nordsjælland - 19. september 2016

Mens læreren forklarer om den Anden Puniske Krig, søger hænderne mod tasterne og ud på de sociale medier. Scenarier som dette er ikke et ukendt fænomen på Frederiksborg Gymnasium og HF i Hillerød, skriver Frederiksborg Gymnasium.

Skolen har gennemført en spørgeskemaundersøgelse med besvarelser fra 552 elever, som blandt andet svarer på deres brug af Facebook og andre sociale medier i undervisningstiden. Kun 11,8 procent svarer, at de aldrig er aktive på sociale medier i timerne. Omkring halvdelen af eleverne nikker til gengæld ja til, at de indimellem bruger Facebook til at chatte med andre i løbet af undervisningen. Omvendt er det kun knap syv procent, der hele tiden er aktive på de sociale medier i undervisningstiden.

- Jeg har selv været på Facebook i undervisningstiden, men størstedelen er faglige ting, vi deler. Fælden er, at man kan blive ved at hænge der. Man er kun er klik væk fra noget, der er sjovere end differentialregning, siger Peter Bjerre, elevrådsformand på Frederiksborg Gymnasium.

Han mener, at det er elevernes eget ansvar at forvalte brugen af sociale medier på den bedste måde, så det ikke tager overhånd. Samme holdning går igen i undersøgelsen, hvor hele 92 procent mener, at det er elevernes eget ansvar, mens et fåtal mener, det er lærerens og skolens opgave at styre. I særlige tilfælde får enkelte elever midlertidigt konfiskeret telefonen, men dialog er vejen frem, mener gymnasiets rektor.

- Det er op til læreren at være opmærksom på det og have dialogen om, at man ikke får så meget ud af undervisningen, når man er optaget af alt muligt andet, siger rektor Peter Kuhlman til Frederiksborg Amts Avis.

Et forskningsprojekt fra Aarhus Universitet konkluderede i 2014, at 38 procent af gymnasieeleverne blev forstyrret af egne »ikke it-undervisningsrelaterede aktiviteter«.