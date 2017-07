Jordemoderkonsultationen holder til i Egedal Sundhedscenter og har haft åbent én dag om ugen. Foto Frederik Roed/Egedal kommune

Længere vej til jordemoderen

Nordsjælland - 11. juli 2017 kl. 13:48 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Region Hovedstaden har afvist tilbud fra Egedal Kommune om at betale for den borgernære jordemoderklinik, der har fungeret siden 2015. Klinikken bor tilleje hos Egedal kommune for 82.000 kroner årligt, og klinikken blev sammen med en tilsvarende klinik i Hørsholm besluttet lukket ved et budgetforlig i regionsrådet i september 2016. Begge klinikker lukker således med virkning fra 1. januar 2018.

I stedet henvises Egedal kommunes fødende til Frederikssund Hospital - 13 kilometer og en halv times bus- eller togrejse væk.

Egedal Byråd har tilbudt regionen at betale huslejen på 80.000 kroner om året, hvis Jordemoderklinikken kunne få lov til at fortsætte som lokalt tilbud. Men svaret fra formanden for regionens Sundhedsudvalg Karin Friis Bach (B) har været et nej.

- Det er virkeligt underligt og stærkt beklageligt, at Region Hovedstaden ikke vil samarbejde om at finde en løsning, hvor vi endda tilbyder at betale huslejen for, at de to jordemødre kan fortsætte deres gode arbejde - tæt på borgerne, siger Egedal-borgmester Karsten Søndergaard (V).

Karin Friis Bach er ærgerlig over, at klinikken nu lukker.

- Men ønsket er at udnytte jordemoderressourcerne bedre ved at samle konsultationerne på færre matrikler. Egedals tilbud har været drøftet i direktionen på Nordsjællands hospital, hvor man har valgt at fastholde beslutningen om en lukning, siger hun.