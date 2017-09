Foto: News Øresund - Jenny Andersson .© News Øresund - Jenny Andersson (CC BY 3.0).

Efter ni år som talsmand for Pendlerklubben Kystbanen blev Michael Randropp mandag genvalgt til at repræsentere pendlerne i yderligere to år.

Kystbanens pendler-talsmand genvalgt

Pendlerklubben Kystbanens talsmand Michael Randropp blev mandag genvalgt til endnu to år repræsentant for Kystbanens togpendlere på ruten mellem Helsingør og København, samt togpendlerne over Øresundsbron.

Det skriver News Øresund.

Michael Randropp har været pendlernes talsmand i ni års tid og aldrig tidligere har interessen for togpassagerernes situation over Øresund været så stor som nu. Da grænse- og ID-kontrollerne af de rejsende over Øresund indførtes i slutningen af 2015 og i begyndelsen af 2016 blev Pendlerklubbens Facebookgruppe, KystbanenLive, udvidet med gruppen Broenlive. Grupperne har i dag sammenlagt 4.900 medlemmer, heraf 3.130 i BroenLive.

Ved et møde på Københavns Hovedbanegård mandag genvalgte medlemmerne i Pendlerklubben Kystbanen Michael Randropp som talsperson i yderligere to år, rapporterer Ture Ertmann der også er aktiv i Pendlerklubben.