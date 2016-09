Kvinder kræves fængslet for vold og rufferi i Nordsjælland

Politiet anholdt ved midnat to kvinder på Fynske Motorvej. De sigtes for grov vold og rufferi i Nordsjælland.

Betjente fra Fyns Politi hjalp sent fredag aften deres nordsjællandske kolleger til et gennembrud i en sag om vold og rufferi.

På Fynske Motorvej pågreb betjentene klokken 23.55 to kvinder og sigtede dem for grov vold og for at have lukreret økonomisk på andres prostitution.