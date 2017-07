Kræver svar om hospitals-uro

- Venstre beder om en redegørelse for situationen på akutafdelingerne på Hillerød og Frederikssund samt baggrunden for lukningen i Frederikssund og samlingen af kompetencer i Hillerød. Vi vil også høre, om det er korrekt, at ændringerne har medført opsigelser, og hvad der gøres for at sikre den nødvendige dækning, så borgerne kan have tillid til, at de kan blive hjulpet, når de henvender sig i Hillerød og Frederikssund, siger Anne Ehrenreich (V), der håber på hurtige svar fra regionens administration.