Kommuner fejler i skilsmisser

En tidligere indbygger i Halsnæs Kommune har modtaget dødstrusler fra en sagsbehandlers søn. Kommunen har på sin side netop søgt om polititilhold mod den tidligere indbygger. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

»Kan du ikke lade de mennesker være, der bare gør sit arbejde« (3.juli). »Du kommer til at fortryde det bare vent og se. Du vil ikke kunne sove trygt nogensinde igen« (5. juli). »Jeg ved hvordan du ser ud og hvor du bor. Bare vent din psykosekælling« (29. juli).

Beskederne er afsendt af en søn til kvindens sagsbehandler i Halsnæs Kommune - og truslerne går straks videre til kvindens advokat og der politianmeldes. Sagen ligger i dag hos anklageren.

Dette var den foreløbige kulmination på en sag mellem Halsnæs Kommune og en af kommunens klienter. I dag står sagen der, at kommunen har politianmeldt kvinden for et antal forhold, heriblandt trusler, og i januar 2017 søgt om et polititilhold mod hende om ikke at nærme sig rådhuset.

- Men jeg er ligeglad, jeg kommer der helst ikke. Jeg har kun været der, når jeg har været indkaldt til møde, siger kvinden. Hun mener, at truslen mod hende kommer fra sagsbehandleren selv gennem sagsbehandlerens søn.

Kvinden påpeger, at hvis truslerne er fra sagsbehandlerens søn og ikke sagsbehandleren selv, er der sket et alvorligt brud på tavshedspligten.

Vi sidder i kvindens pæne hjem i et almennyttigt boligbyggeri i en større dansk provinsby. Stuerne er store og lyse, der er en del nips - et utal af hvide gipsengle i forskellige udformninger. På bordet er der kaffe på kanden samt chokoladeovertrukne vafler og drømmekage. Kvinden flyttede til sin nuværende bolig i efteråret 2015 og herefter var hun forsåvidt udenfor kommunen. Krigen er imidlertid fortsat, for sagen, der ligger bagved, er ikke afgjort for kvindens vedkommende.

- Men tilholdet er selvfølgelig baseret på falske anmeldelser. De vil bare have mig dømt som personfarlig. Og ansøgningen om tilhold kommer i øvrigt i samme uge, som de selv har bedt mig komme ned og hente de kasser med sagsakter, jeg havde bedt om indsigt i. Kommunen er nu oppe på 32 politianmeldelser - men de er jo blevet afvist af politiet allesammen, siger hun.

I den sidste politianmeldelse af kvinden fra slutningen af 2016 har kommunen samlet flere forhold, der handler om blandt andet trusler.

Nordsjællands Politi har nu meddelt kvinden, at hun er sigtet.

- Men min advokat siger, at dette ikke er ensbetydende med, at jeg hverken er tiltalt og slet ikke dømt.

Kvinden er overbevist om, at både tilhold og sigtelse, som det tidligere er sket, vil blive til ingenting.

Det har været en lang og hård vej frem mod dødstrusler og polititilhold. En aktindsigt fylder hele to kasser. De første papirer i akterne daterer sig til 2008. På dette tidspunkt drejer de fleste henvendelser til kommunen sig om ansøgninger til dækninger af merudgifter, de mener sig berettiget til.

Kvinden, der er førtidspensionist grundet en autoimmun lidelse og hendes daværende kæreste, der er i arbejde - søger i disse år blandt andet om friplads i en fritidsordning, kørsel, betaling af fritidstilbud, ekstra tøj, mobiler, skitøj, rengøring, diverse kosttilskud, kvinden søger aflastning 10-15 timer månedlig, faren ønsker kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, og der søges om nye sofaer. Nogle af tingene bevilliges, andre ikke. Det fremgår af aktindsigten, at kommunen advarer mod at udnytte systemet. Det fremgår også, at som tiden går, efterfølges ethvert afslag af en klage samt enten en sag eller trusler om en sag for ombudsmanden.

I 2015 indstiller kommunen kompensation for merudgifter til kvinden og hun skriver i en mail tilbage:

»Til storsvindler (medarbejdernavn på sagsbehandler)

Du skylder fortsat for 3 måneders merudgifter- der vil ingen steder i loven stå at man bare uden varsel må stoppe merudgifter så dem regner jeg med går ind på min konto asap med renter. Kopi fremsendes til ombudsmanden.«

Som sagerne optrappes, bliver det stadig mere almindeligt, at kvinden indbringer advokater, ombudsmand og andre klageinstanser mod kommunen. De fleste afgørelser går hende imod, men hun vinder i 2014 en større sag. Det er en afgørelse i Statsforvaltningen, der får kommunen til at ændre sit afslag på en specifik merudgift.

Kommunen må ikke udtale sig i sagen, der er en personsag - og en personalesag. Men øverste chef i familieafdelingen, Christian Lorens Hansen, udtaler sig gerne overordnet om det, der sker.

- Dette er en ulykkelig forældremyndighedssag - men vi administrerer efter statsforvaltningens og retternes afgørelser, siger øverste chef i familieafdelingen.

- Og vi støtter vores medarbejdere. Sagen har udviklet sig på en sådan måde, at vi nødt til at tage skridt, der vil beskytte dem.

Der er rigtig mange mennesker, der har opdaget, at der er en masse spændende at se på og gå på opdagelse efter på den tidligere flyvestation i Værløse. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Charlotte Mølgaard fra Naturstyrelsen fortæller, at hun hver dag kan møde nye ansigter derude, og når hun snakker med dem, fortæller de ofte, at de enten lige er flyttet til området, eller at de nogle gange ligefrem er rejst langt for at opleve stedet.

- Vi er glade for, at der nu er ved at udvikle sig en hel ny verden af brugere, og at mange i den grad har taget området til sig, siger Charlotte Mølgaard og tilføjer:

- Brugerne af området spænder fra dem der er glade for asfalten og suser af sted på cykel eller rulleskøjter til folk på hesteryg og til gående på opdagelse i naturen - og der skal være plads til alle.

Ifølge Naturstyrelsen er antallet af besøgende støt stigende også i takt med, at der flytter flere folk til de nye byområder i Laanshøj, Jonstrup og Sydlejren. Området er et rekreativt naturområde, hvor der netop både er plads til friluftsliv og til natur.

Flyvestationen rummer blandt andet flere flokke af rådyr, der holder til på de åbne sletter, og det giver en unik mulighed for med det blotte øje at opleve rådyrene i det åbne landskab. Rådyrene har i den grad vænnet sig til de mange mennesker, og der er nærmest garanti for, at man kan se dem på turen derud.

Netop på grund af de mange rådyr minder Naturstyrelsen om, at det er meget vigtigt, at man holder sin hund i snor på flyvestationen. Både af hensyn til dyrelivet og også af hensyn til de øvrige besøgende. Selv den mest fredelige familiehund kan finde på at løbe efter rådyr og skræmme fugle, der raster på jorden.

- Der har endda været episoder med løse hunde, som har skræmt rådyr og fugle og desværre også en episode, hvor et rådyr er blevet skambidt af en løs hund, så aflivning var eneste mulighed, fortæller Charlotte Mølgaard fra Naturstyrelsen.

I Naturstyrelsen tager man overtrædelser af reglen om hunde skal være i snor meget alvorligt og møder Naturstyrelsen hundeejere med løs hund, vil det blive meldt til politiet.

- Hver gang der er en situation med hunde der går til angreb på de vilde dyr, er reaktionen hos ejeren altid stor overraskelse. Mange kender kun deres hund som et hyggeligt familiemedlem, som er sød og altid lydig. Men alle hunde er rovdyr, og hvis chancen byder sig, vil de gå på jagt, og det kan blive til en meget uheldig cocktail med et forskræmt dyr, en jagende hund og en fortvivlet og råbende ejer, der ser sin hund forsvinde i vild jagt efter et bytte, forklarer Charlotte Mølgaard.

Hun understreger, at det helt og aldeles er hundeejernes ansvar, hvis en hund løber løs på flyvestationen og begynder at jage på egen hånd. Det er meget uhyggeligt at tænke på, de lidelser, som de stakkels rådyr kan blive udsat for, og Naturstyrelsen ser derfor absolut ikke mildt på den slags.

- Hvis man ønsker at lufte sin hund uden snor, har Naturstyrelsen netop etableret et indhegnet hundefold tæt ved Jonstrupvej-indgangen. Her kan hunden få lov at løbe og eventuelt lege med andre hunde, hvis hunden vel at mærke er lydig, ikke angriber andre, og altid er under fuld kontrol, slutter Charlotte Mølgaard.

To steder er flere hundrede tønder med gift angiveligt blevet gravet ned tæt på grundvandet.

Den pensionerede chauffør Mogens Bredahl Christiansen står i dag for første gang frem i offentligheden med oplysninger om, at flere hundrede gifttønder er gravet ned i det nordsjællandske landskab.

Han kørte i begyndelsen af 70’erne for en anlægsgartner i Nordsjælland og kom tit på områdets lossepladser. Han fortæller i dag til Efterforskerne på P1, at tønder med affald fra den nærliggende fabrik Lars Voss Kemi blev gemt væk efter lukketid.

- Om der havde været 25 eller 30 tønder - det ved jeg ikke. Men de blev tippet ned i vandet, og så skubbede gummigeden jord over igen, fortæller Mogens Bredahl Christiansen.

Stedet er Kejserdal Grusgrav, hvor han ser nogle arbejdere grave tønderne ned under grundvandsspejlet en tidlig lørdag morgen i sommeren 1974. Han genkender tønderne fra den nærliggende Højsager Losseplads, hvor han har mange gange har set 30-40 tønder blive dumpet af gangen flere år. Altså er potentielt mange hundrede tønder med gift blevet gemt af vejen.

- Der kom vi ned og så, at der stod tønder rundt omkring. Og næste morgen, der var de sgu væk. Jeg har aldrig set nogen, der har kørt tønderne væk, så de er nok blevet puttet ned hist og pist - alle vegne, siger han til Efterforskerne på P1.

Region Hovedstaden, der er ansvarlig for sager om forurening, anser Mogens Bredahl Christiansens oplysninger for at være rigtige. Derfor har regionens sagsbehandlere skrevet oplysningerne ind i de vurderinger af forurening, som Efterforskerne på P1 har fået aktindsigt i.

Regionen mistænker, at indholdet i tønderne er det klorerede opløsningsmiddel TCA, der er farligt at indtage for dyr og mennesker. TCA er tidligere fundet i rigt mål rundt om fabrikken i det nærliggende Fredensborg, hvor jorden er blevet renset.

Men selv om der er begrundet mistanke om, at skadelig gift er gravet ned, er det 12 år siden, at grundvandet blev undersøgt ved Kejserdal og 22 år siden ved Højsager.

Det bekymrer professor emeritus Finn Bro Rasmussen, der kan huske Lars Foss Kemi fra sine unge dage som kemiker:

- Risikoen består i, at tønderne efterhånden vil tære op. Og i det øjeblik, der går hul i dem, så vil indholdet sive ud og forurene det grundvand, som er basis for vores drikkevand. Så alle den slags giftdepoter og grundvandsflowet omkring sådanne depoter bør være under løbende kontrol, forklarer han.

Men det er de ikke. Og det er på grund af benhård prioritering, forklarer enhedschef i Region Hovedstadens afdeling for grundvand John Flyvbjerg.

- Vi har rigtig mange sager, hvor der er begrundet mistanke om forurening og på flere af dem finder vi forurening, når vi laver tilsvarende undersøgelser. Og det er så dem, hvor vi finder forureningen, vi bliver nødt til at gøre noget ved først, siger han til Efterforskerne på P1.

Prøverne fra 1995 og 2005 viste ikke noget tegn på, at forurening fra gifttønderne skulle være sluppet ud i grundvandet. Men regionen ved altså ikke, hvad der er sket siden.

Inden for nogle uger vil regionen tage en enkelt prøve af grundvandet omkring Højsager Losseplads. Svaret på prøven ventes indenfor en måneds tid.

