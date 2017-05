Allerød Kommune nedlægger fra årsskiftet halvdelen af sine flygtningeboliger. Foto: Allan Nørregaaard

Kommune dropper flygtningeboliger

Nordsjælland - 30. maj 2017 kl. 04:19 Af Anne-Mette Rasmussen

Risikoen for at komme til at mangle flygtningeboliger i fremtiden, vægter ikke så højt som muligheden for at bruge pengene fra driften samt pladsen på noget andet. Derfor har Allerød Kommune besluttet fra årsskiftet at skille sig af med cirka halvdelen af de midlertidige boliger til flygtninge, som den for få år siden satte op i form af pavilloner. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Det er rigtig nok, at der kan komme en situation igen i nær fremtid, hvor vi kommer til at mangle dem. Men hvor længe skal vi blive ved med at have tomme boliger stående, når Udlændingestyrelsen har nedjusteret vores kvote for modtagelse af flygtninge til blot fire i 2018?, spørger borgmester Jørgen Johansen (K).

Den 1. maj i år havde kommunen en kapacitet på 82 enkeltværelser og 34 familieboliger. Af dem er 29 enkeltværelser og 17 familieboliger pt ledige.

- Der er selvfølgelig udfordringer i den beslutning. Det er et sats, for forudsætningen er, at Tyrkiet ikke åbner grænserne, og det er ikke noget, vi kan styre i Allerød. På den anden side sparer vi nogle penge, som vi kan bruge på andre ting, siger han.