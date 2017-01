Nordsjællands Politi har i december gennemført 37 spritkontroller og sigtet i alt 31 for spirituskørsel. Heriblandt en kørelærer. Foto: Lars Sandager Ramlow

Kørelærer taget i spritkontrol

Nordsjælland - 04. januar 2017 Af Lars Sandager Ramlow

En nordsjællandsk kørelærer skal op til kontrollerende køreprøve og kan forvente en større bøde, efter han kort før jul blev standset i en spritkontrol. Det skriver Frederiksborg Amts Avis onsdag.

Den nordsjællandske kørelærer er blot en af i alt 31 bilister, der blevet snuppet for spirituskørsel i julemåneden. Det oplyser Per Lundbæk Nielsen, operativ leder af færdselsafdelingen i Nordsjællands Politi

- Kørelæreren var ikke i en undervisningssituation, men det gør det jo ikke bedre. Det er noget af et dårligt signal og usædvanlig dårlig stil, at personer, der lever af at undervise andre i færdselsreglerne, bliver taget i sådan en kontrol, siger Per Lundbæk Nielsen til Frederiksborg Amts Avis.

I december gennemførte Nordsjællands Politi 37 målrettede spirituskontroller over 15 dage i hele Nordsjælland. 4600 nordsjællandske bilister blev standset, hvilket resulterede i 14 sigtelser for spirituskørsel, en for kørsel i narko-påvirket tilstand, samt 11 sigtelser for at have kørt bil uden at have erhvervet kørekort. Derudover blev en taget for at køre bil, selvom kørekortet var frakendt.

- Ved siden af de målrettede spirituskontroller blev der også standset køretøjer rutinemæssigt under almindelig patruljering. På den måde blev yderligere 13 spiritusbilister og seks narko-påvirkede bilister afsløret. Endeligt var fire spritbilister involveret i færdselsulykker, så vi i alt har sigtet 31 for spirituskørsel og syv for at køre med narko i blodet, siger Per Lundbæk Nielsen.

Til sammenligning blev 33 sigtet for spirituskørsel i julen 2015.

- Tallene viser, at vi fortsat er nødt til at være derude med en massiv indsats - også i julemåneden, hvor kampagner og indslag ellers advarer kraftigt mod spirituskørsel. Vores nytårsfortsæt er derfor, at vi her i det nye år vil lade alle puste i alkometeret, når vi bringer køretøjer til standsning. Lad det være en venligt ment advarsel, lyder det fra Per Lundbæk Nielsen i Frederiksborg Amts Avis.

Hvis den nordsjællandske kørelærer består den kontrollerende køreprøve, kan han fortsætte sit virke - dog med en betinget frakendelse af kørekortet stående i politiets sorte bog.