Klassefestenstjerner gæstede biograf

Nordsjælland - 20. september 2016 kl. 21:11 Af Elias von Staffeldt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Stjerneskuespillerne Anders W. Berthelsen, Nicolaj Kopernikus og Troels Lyby, der har hovedrollerne i filmserien »Klassefesten«, lagde tirsdag aften vejen forbi den nye Nordisk Film Biograf i Frederikssund, der åbnede for godt en måned siden.

Anledningen er, at de tre herrer i øjeblikket er på såkaldt promotion tour for at reklamere for »Klassefesten 3 - Dåben«, der har premiere torsdag den 6. oktober. Heldige biografgængere havde købt billetter til en forpremiere på filmen, som blev præsenteret af de tre skuespillere, der fortalte sjove anekdoter fra filmoptagelserne. Indenda havde Frederiksborg Amts Avis fået et eksklusivt interview med de tre herrer, der har kendt hinanden siden 1990.

- Vi har selv set filmen og synes, den er utrolig sjov, så man skal glæde sig til at se en »Klassefest«-film, der lever op til det, en »Klassefesten«-film skal. Nemlig at den er sjov, fortæller Anders W. Berthelsen fra biografsædet, og Troels Lyby uddyber.

- Vi er glade for, at de handler om noget. Alle filmene handler om, at de gerne vil hjælpe hinanden, men at de er dårlige til det. Så længe filmene handler om et eller andet, så er det godt. Det handler om forskellige problemstillinger, som for eksempel hvordan det er at blive ældre, siger Troels Lyby, og det kan Nicolaj Kopernikus nikke genkendende til.

- Det er en god kombination af genkendelighed fra hverdagen, man kan kende i sig selv, som er tilsat nogle glide-i-en-bananskræls-ting. Under indspilningerne til den første film brugte jeg ikke læsebriller i virkeligheden, men det gjorde min karakter. Nu bruger jeg selv læsebriller, og jeg ville nok kunnet have spillet den scene endnu bedre i dag, siger han med et glimt i øjet og griner.

Læs hele interviewet i Frederiksborg Amts Avis onsdag den 21. september.