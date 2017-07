Rasmus Salomon, formand for Kiteboarding Danmark, mener, at kitesurfere generelt er gode til at holde selvjustits og opfordre hinanden til at holde afstand til badegæsterne. Foto: Mie Neel

Kitesurfere plager strande

Nordsjælland - 26. juli 2017 kl. 03:50 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Badegæster og livreddere har problemer med kitesurfere, der kommer for tæt på de badende, skriver Frederiksborg Amts Avis.

En lille gruppe af kitesurfere risikerer at ødelægge sporten for de mange, hvis surferne ikke får styr på deres adfærd på de nordsjællandske strande.

Søndag var der store problemer ved Nivå Strandpark, hvor kitesurfere sejlede alt for tæt på de badende gæster, men problemet kendes langs hele nordkysten.

- Når vinden står rigtigt på strandene i Liseleje og Tisvildeleje, har vi stort set problemer hver eneste dag. Der er nogle enkelte kitesurfere, der opfører sig som en slags bøller, og vi har oplevet, at livredderne er blevet overfuset, når de beder surferne om at holde afstand til de badende, siger John Mogensen, der som chef for Den Nordsjællandske Kystlivredningstjeneste ærgrer sig over udviklingen.

- Der er jo ingen af os, der er interesseret i et forbud mod kitesurfing på de store badestrande, men det kan blive nødvendigt, hvis ikke kitesurferne bliver bedre til at holde selvjustits med den lille gruppe, der er ved at ødelægge det. En anden mulighed er, at strandene bliver opdelt, siger han.

Rasmus Salomon, formand for Kiteboarding Danmark, har hørt, at der var problemer ved Nivå Strandpark i weekenden. Han oplever dog, at kitesurferne selv er gode til at holde selvjustits og internt slå ned på uacceptabel adfærd.