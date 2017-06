Kampklar Messerschmidt tilbage i politik

- Jeg betragter mig selv som et oprigtigt menneske. Et hæderligt menneske. Men jeg er ikke et fejlfrit menneske. Naturligvis begår jeg fejl - og det har jeg gjort. Det har jeg måske ikke været god nok til at acceptere. Men jeg påtager mig ansvaret og vedkender mig mine fejl, lød det fra den 36-årige politiker, der i oktober måtte sygemelde sig efter et ildebefindede i kølvandet på kritiske historier gennem længere tid om EU-støtte til DF-aktiviteter, som måske ikke var tilskudsberettigede.