Jobvækst tæt på at ramme muren

En fortsat stigende beskæftigelse i regionen vil derfor i stigende grad forudsætte, at arbejdsstyrken kan øges - enten ved at tiltrække medarbejdere uden for regionen eller fra udlandet, eller ved at flere nordsjællændere melder sig ind på arbejdsmarkedet.

- Nordsjælland er den landsdel næst efter Vestjylland, som har den laveste ledighed. Men der er forskellige veje at gå for at skaffe mere arbejdskraft. Blandt andet skal jobcentrene være bedre til at formidle jobs på tværs af hele Sjælland. Går der en ledig i Vestsjælland som blot mangler et truckcertifikat, for at kunne tage en job i Nordsjælland, så skal det i stand. Men i dag mangler jobcentrene en digital platform, der giver et effektivt overblik over, hvad der er af ledige på hele Sjælland, siger chefkonsulent Peter Halkjær, Dansk Erhverv til Frederiksborg Amts Avis