Jakob Engel-Schmidt forlader Folketinget

Venstres uddannelsesordfører Jakob Engel-Schmidt, der er tidligere formand for VU i Birkerød, forlader Folketinget for at vende tilbage til et job som direktør på uddannelsesinstitutionen Niels Brock.

- Jeg har fået en helt unik mulighed for at arbejde videre med nogle nye spændende projekter på Niels Brock, som jeg har valgt at takke ja til. Det er en af de sværeste beslutninger at forlade Folketinget, men jeg føler, at tiden er inde til at prøve noget nyt, siger Jakob Engel-Schmidt.