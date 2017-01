Ja - politiet må godt parkere ulovligt

Det er så tarveligt, når politiets fartmåler, ATK-bilen holder og gemmer sig diskret inde i en græsrabat eller andre steder, hvor almindelige bilister ikke må parkere.

Det mener mange modstander af ATK-bilerne, for Nordsjællands Politi får ofte spørgsmålet, om det virkelig kan være rigtigt, at fartmålerbilerne gerne må parkere disse listige steder. Og svaret er: Ja, det må de gerne.

Det forklarer politiet i et opslag på Facebook, hvor de blandt andet skriver:

"...det er ganske korrekt observeret, at ATK-bilerne nogle gange holder placeret steder, hvor almindelige biler ikke må holde...I princippet må vi altså parkere ATK-bilerne, nærmest som vi vil. I princippet. I praksis er det naturligvis noget andet.

Ifølge vores interne retningslinjer skal ATK-bilerne placeres på en sådan måde, at de ikke udgør fare. Det betyder blandt andet, at de ikke skal dække udsynet for andre i forbindelse med udkørsel fra ejendom eller sideveje, ligesom de ikke skal forhindre gående eller cyklisters passage på fortov eller cykelsti. Derfor kan det også nogle gange opfattes, som om vi ”gemmer os”. Det er det som regel ikke. Det er lige så meget for egen og andres sikkerhed."