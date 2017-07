Badegæster, kondiløbere, cyklister og hundeluftere skal ikke udsættes for unødvendig fare, når de skal krydse Rungsted Strandvej. Foto: Marianne Due

Ingen togbusser: De bløde trafikanter skal beskyttes

Nordsjælland - 04. juli 2017 kl. 19:05 Af Marianne Due Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Badegæster, kondiløbere, cyklister og hundeluftere skal ikke udsættes for unødvendig fare, når de skal krydse Rungsted Strandvej. Sådan lyder forklaringen fra Hørsholm Kommune efter, der er rejst kritik af togbussernes rute. Togbusserne erstatter den travle Kystbane, der bliver renoveret i skolernes sommerferie, og det betyder, at 50 busser skal til og fra Rungsted Kyst station hver time. Det ville forkorte pendlernes rejsetid, hvis bussen kunne køre ad Rungsted Strandvej videre nordpå, men en analyse af trafiksikkerheden bvetyder, at busserne skal køre ad Usserød Kongevej for aat komme bedst og sikkert gennem det tætbebyggede byområde.

- Når så mange store busser skal pendle gennem Hørsholm, vægter trafiksikkerheden højest, siger centerchef Katrine Langer fra Center for Teknik.

- Vi har henvist busserne til vores overordnede vejnet, som er Rungstedvej og Usserød Kongevej, og altså ikke Rungsted Strandvej, der i skoleferien er tæt befolket med badegæster, cyklister og andre bløde trafikanter, siger hun.

De første dage med togbusserne har både pendlere og beboere dog oplevet, at busserne fandt andre ruter, end den anviste blandt andet ad den mindre Alsvej, der er den mest direkte rute mellem Rungsted Kyst og Kokkedal Station. Nogle buschauffører har også valgt at køre ad Rungsted Strandvej, men nu er vejledningen strammet op.

- Rungsted Strandvej kan godt appelere til at køre lidt for stærkt. Lige nu er det ikke strandvejr, men det kan det hurtigt blive, og så har vi mange badende, der krydser Strandvejen i stor stil blandt andet ved Kokkedal Skov. Hvis badende, hundeluftere og folk med barnevogne skal over en vej, hvor der kører 50 busser i timen, og hvor nogle måske kører for stærkt, så bliver det alt for farligt, siger Johanne Leth Nielsen, der er projektleder i Center for teknik.

- Så det handler om sikkerhed og ikke om, at beboere ved Strandvejen har udført lobbyarbejde for at undgå busser, sådan som nogen måske tror, siger hun.

