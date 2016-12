Indbrud blev til hjemmerøveri

En 66-årig mand fik natten til juleaftensdag en brat opvågnen i sin lejlighed på Vedbæk Stationsvej i Vedbæk. Her stod pludselig to mænd i hans lejlighed og forlangte guld og penge på engelsk. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Vores formodning er, at der har været tale om to indbrudstyve, der er blevet overrasket over, at nogen var hjemme i lejligheden, men da de ikke tager flugten, men i stedet tager fat i ham, så bliver der tale om et hjemmerøveri, forklarer vagtchefen hos Nordsjællands Politi,