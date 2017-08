20 procent af danskerne er nye vælgere i den kommune, hvor de kan stemme til kommunalvalget den 21. november. Foto: THOMAS OLSEN

Hver fjerde stemme bliver ny

Nordsjælland - 22. august 2017 kl. 03:54 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ved november måneds kommunalvalg vil der være 900.000 vælgere, som skal stemme for første gang på politikerne i den kommune, hvor de bor. Det er hver fjerde vælger, som er ny - og i nogle kommuner er tallet endog højere. I Rudersdal er det således 24,7 procent eller hver fjerde vælger, der enten ikke have stemmeret til kommunalvalget, eller er tilflyttet fra et andet sted.

Det viser en ny analyse udarbejdet af KL's nyhedsblad Momentum på basis af tal fra Danmarks Statistik.

- De mange nye vælgere betyder, at kandidater og partier ikke kan tage sig selv og ens politiske positioner for givet. Vi skal være dygtige til for at kommunikere en samlet fortælling - og ikke blive for indforståede, når vi omtaler sager, steder og diskussioner, vi har haft gennem de sidste fire år, siger Ann Sofie Ort, formand for de konservative i Rudersdal Til Frederiksborg Amts Avis.

De nye vælgere i kommunen udgør rigtig mange stemmer, som de fleste kandidater bør have en interesse i at fange, mener Ulrik Kjær, professor på Institut for Statskundskab på Syddansk Universitet.

- Alle kandidater er opmærksomme på, at der ved hvert eneste valg kommer en gruppe af unge, der skal stemme for første gang, men jeg tror ikke, at alle lokale partiforeninger har blikket stift rettet mod tilflytterne, siger Ulrik Kjær til Momentum.

I Rudersdal er det således 66,5 procent af de nye vælgere, der er tilflyttere, mens blot 25,4 procent er nye vælgere, der er fyldt 18 år.