Hver fjerde 17-årig har taget kørekort

Det er ikke uden grund, at landets køreskoler har oplevet et ekstra stort pres i år, siden det blev muligt for de 17-årige at tage kørekort. I årets første fem måneder tog 7388 af dem kørekort, hvilket ifølge Rigspolitiet svarer til en fjerdedel af de unge, der fyldte 17 år i den periode, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Det er stadig de 18-årige, der fører an i statistikken med knap 15.000 kørekort, men de mange tusinde ekstra køreprøver har givet flaskehalsproblemer og kaotiske tilstande, som først nu er ved at blive løst. I slutningen af maj lancerede Rigspolitiet en handleplan for at de lange ventetider ned, hvor der især i København og på Sjælland har været problemer med at skaffe nok prøvesagkyndige til at matche efterspørgslen.