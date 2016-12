Huspriser og friværdier steg i 2016

- Generelt går det godt i dansk økonomi. Der er stigende beskæftigelse, og det får flere til at kaste sig ud i boligkøb. Vi har også været vidne til en stigning i de disponible indkomster, som følge af lønninger, der stiger noget mere end forbrugerpriserne generelt, hvilket også er positivt for økonomien og boligmarkedet i Nordsjælland, siger Palle Lange Andersen, områdedirektør i Danske Bank i Nordsjælland.

- Vi forventer, at den amerikanske centralbank vil sætte renten op et par gange i 2017. Samtidig er der en generel bedring i det økonomiske klima og lidt højere inflation end de senere år. Det er jo altid usikkert at spå om fremtiden, men går det, som vi venter, kan potentielle boligkøbere i slutningen af 2017 stå overfor valget af et fastforrentet 30-årigt 3 procents lån med afdrag, hvor de aktuelt kan vælge enten et 2 procent lån eller 2,5 procentlån, siger Christian Hilligsøe Heinig til Frederiksborg Amts Avis.