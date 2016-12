Ib Lauritsen er hospitalspræst ved det eksisterende hospital i Hillerød og tillige sognepræst ved Præstevang Kirke, som han er fotograferet i her på billedet. Foto: Lars Skov Foto: Lars Skov

Hospitalsrum skiller vandene

Nordsjælland - 30. december 2016

Skal patienter med forskellig tro dele ét rum til bøn og refleksion eller have hver deres? Den diskussion er opstået ved Nyt Hospital Nordsjælland, der skal opføres ved Hillerød. Her lægges der nu op til, at alle trosretninger skal kunne rumme og dele de samme faciliteter. På et møde i januar vil Nyt Hospital Nordsjælland fremlægge planerne for det kommende refleksionsrum med udskiftelige religiøse symboler for Helsingør Stift.

Men hospitalspræsterne er på forhånd skeptiske over det fælles rum.

Hospitals- og sognepræst Ib Lauritsen, der er tilknyttet Hillerød Hospital og psykiatrisk center i Hillerød foretrækker, at der findes en løsning, hvor der både kommer et kristent bederum eller refleksionsrum - og et muslimsk indrettet rum.

- Vi har fra dag et gjort opmærksom på, at vi både ønsker et kristent bederum og et muslimsk bederum. Ideen om at dele samme rum er ikke vores førsteprioritet, siger han til Frederiksborg Amts Avis.

Grundtanken bag hele hospitalet er fleksibilitet og flere funktioner i samme rum, forklarer arkitekt Mette Stokholm, projektleder i Nyt Hospital Nordsjælland.

- Vi har set mange gode eksempler rundt i Europa på, hvordan vi kan udforme refleksionsrummet. Der bliver ikke tale om mange kvadratmeter, så vi skal tænke smart, for at rummet kan bruges af de fleste til det meste, siger hun.