Driftsleder Helle S. Petersen og kokken Jan Friis-Mikkelsen står bag konceptet med omlægningen af hospitalsmad. Foto Anna Nørregaard

Hospitalskøkken nedbringer sygefravær

Nordsjælland - 09. januar 2017 kl. 04:00 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Gennem hele 2016 har storkøkkenet på Nordsjællands Hospital kørt efter et nyt kostkoncept, hvor poserne med frosne grøntsager er skiftet ud med friske råvarer tilberedt fra grunden af. Det har skubbet patienternes tilfredshed med maden opad - men det har også haft den effekt, at sygefraværet blandt de ansatte i køkkenet er faldet markant, fortæller driftsleder Helle Steen Pedersen, der har stået i spidsen for omlægning.

- Hvor vi før kunne have en sygeprocent på cirka 3,5, så var den i oktober måned sidste år nede på 0,88 procent. Det er sket efter en periode med en markant omlægning af køkkenet, hvor der er blevet arbejdet meget hårdt og mange rutiner er lavet helt om. Men jeg tror det er lykkedes, fordi vi har satset hårdt på at få fagligheden i centrum. Vi har udskiftet saksen til at åben posen med frosne grøntsager med kniv og spækbræt og tilberedning fra bunden af - og det har øget arbejdsglæden, siger hun.

Hver dag skal køkkenet på Nordsjælland hospital levere cirka 3000 måltider på en dag. I samarbejde med kokken Jan Friis Mikkelsen blev konceptet for alle tre daglige måltider lagt om i løbet af 2015. Det er sket inden for samme budgetramme - samtidig med at man har omlagt til 30 procent økologi.