Hospitalet som computerspil gør læger bedre til at operere

På Nordsjællands Hospital i Hillerød åbner man i næste uge et særligt virtual reality-rum, hvor læger og sygeplejersker kan afprøve alt fra operationer til indretningen af hospitalets nye bygninger, før de overhovedet er bygget, skriver DR P4 København.

- I første omgang er det personalet, men jeg kan se et stort potentiale i på sigt også at invitere patienter og borgere ind, siger hun til DR P4 København.

Lægerne kan for eksempel virtuelt gå rundt på de nye operationsstuer og teste, om briksen eksempelvis står rigtigt i forhold til lamper, remedier og skabe, forklarer hospitalsdirektøren.

- Personalet kan bruge det til at forberede sig på at arbejde på det nye hospital, og vi kan se, om det udstyr, vi har købt ind, kan give den sikkerhed, vi havde regnet med, siger hun til DR P4 København.

Virtual reality-teknologi, hvor man med et par 3D-briller kan træde ind i en anden verden, er ikke kun spil og underholdning. På Nordsjællands Hospital i Hillerød åbner man i næste uge et særligt virtual reality-rum, hvor læger og sygeplejersker kan afprøve alt fra operationer til indretningen af hospitalets nye bygninger, før de overhovedet er bygget, skriver DR P4 København. Det vil gavne patientsikkerheden, mener hospitalsdirektør Bente Ourø Rørth.

Obligatorisk del af træningen

Også andre hospitaler ser potentialet i virtual reality.

På Rigshospitalet har det siden 2013 været en obligatorisk del af uddannelsen for gynækologer og fødselslæger at operere i virtual reality, før de skærer i rigtigt kød og blod.

En af dem, der startede med at operere i virtual reality er Nora Hedbäck, som netop er blevet færdig med sin introstilling på Rigshospitalets gynækologiske afdeling.

- Det giver rigtig meget, for eksempel følelsen af, hvordan jeg skal bevæge instrumenterne rundt. Og så gør det, at man hurtigere bliver god til at operere på patienter, siger hun til DR P4 København.