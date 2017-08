Historien om drabssigtet ubådskaptajn går verden rundt

Både britiske BBC og The Guardian har omtalt den bizarre sag, og det samme er tilfældet i USA, hvor blandt andet The Washington Post og ABC har skrevet om Peter Madsen.

Russiske RT og kinesiske South China Morning Post har også kastet sig over historien.

Og det tyske magasin Der Spiegel har på sin hjemmeside lagt et billede af opfinderen op med overskriften "Peter Madsen - hvem er manden med den private ubåd?".

Den mystiske sag begyndte, da opfinderen sejlede af sted i sin hjemmebyggede ubåd "UC3 Nautilus" torsdag aften med den kvindelige journalist ved navn Kim Wall.

Hun blev meldt savnet af sin kæreste natten til fredag, og en eftersøgning af ubåden varede frem til fredag formiddag.

Her modtog Forsvarets søredningstjeneste opkald fra skibe, som havde set ubåden i farvandet syd for Drogden Fyr.

Peter Madsen gik ned i ubåden, hvorefter han kom til syne igen. Ubåden begyndte at synke, og ejeren sprang i havet.

Peter Madsen blev samlet op og sejlet i havn i Dragør. Her kørte han væk med politiet, og senere på dagen meldte Københavns Politi ud, at han var blevet sigtet for drabet på den 30-årige kvinde.

Det fremgår af sigtelsen, at opfinderen er sigtet for på ukendt måde at have dræbt Kim Wall på et tidspunkt efter klokken 19 torsdag.

Peter Madsen nægter sig skyldig i sigtelsen, oplyser hans advokat lørdag i Københavns Byret.

Københavns Politi oplyser, at ubådsejeren bliver fremstillet for en dommer klokken 14 og mødt med et krav om varetægtsfængsling.

Her vil han "meget gerne" afgive forklaring i sagen, siger han lørdag formiddag.