Her er risikoen for fartbøder størst

For at få bilisterne til at lette på speederen melder Nordsjællands Politi nu åbent ud, hvor der i særlig høj grad er risiko for at få fartbøder. Det sker på en trist baggrund af mange uheld og høje fartmålinger på de pågældende vejstrækninger, lyder det.