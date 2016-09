Har du fået stjålet din vielsesring? Fem ejere efterlyses

Har du fået stjålet din vielsesring af en indbrudstyv, er der nu en chance, for at den kan blive returneret til dig. Nordsjællands Politi er nemlig kommet i besiddelse af fem stjålne vielsesringe, efter at de nylig varetægtsfængslede to formodede indbrudstyve.

Særligt er det opsigtsvækkende, at Carlo er blevet gift den 31. februar - en dato, der som bekendt ikke findes i kalenderen. Politiet vil gerne have henvendelser fra enten ejerne af ringene eller pårørende til ejerne, via mail på hrc001@politi.dk. Politiet oplyser desuden, at personer, der henvender sig, naturligvis skal kunne bevise, at ringen er deres.