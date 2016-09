Send til din ven. X Artiklen: Grov afpresning er et udbredt problem Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Grov afpresning er et udbredt problem

Nordsjælland - 07. september 2016 kl. 04:01 Af Casper Suk Thorlacius Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Dele af det kriminelle miljø i Nordsjælland har tilsyneladende set sig lun på en forretningsmodel, der indebærer grove trusler og afpresning af deres ofre, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Pt. efterforsker Nordsjællands Politi en lang række sager af denne karakter, men det kan være svært at nå til bunds i dem.

- Vi har mange sager om afpresning i øjeblikket, og det er tilsyneladende blevet de kriminelles måde at lave penge på. Desværre er ofrene tit så skræmte, at de ikke tør gå til politiet, og det gør arbejdet svært for os, siger efterforskningskoordinator Henrik Laugesen.

Hvor mange lignende sager politiet pt. efterforsker, er svært for Henrik Laugesen at give et præcist bud på.

- Det er nemlig ofte meget komplicerede sager, som også indebærer identitetstyveri, dokumentfalsk, bedrageri og lignende, forklarer han.

En verserende sag omhandler en 19-årig mand fra Ølstykke, der i perioden fra den 1. juni til midten af august er blevet systematisk truet af en kriminel gruppering fra Farum-området.

Gruppen har af flere omgange taget den 19-årige med på ubehagelige køreture i det nordsjællandske, hvor han bliver truet til at udlevere NEM-ID og til at oprette mobilabonnementer.

Sagen kulminerer, da gruppen frihedsberøver den 19-årige og truer ham med en machete.

- Gruppen truer den 19-årige med, at de vil tage hans øje eller hans familie, hvis han ikke udleverer koderne til alarmen på hans arbejdsplads. Han giver dem først nogle falske koder, men da det går op for dem, pålægger de ham en bøde på 100.000 kroner, som han bare har at betale, forklarer Henrik Laugesen.

Så sent som tirsdag formiddag foretog Nordsjællands Politi en anholdelse af en mand i Frederikssund i en lignende sag.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis onsdag den 7. september.