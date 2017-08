Gribskov rummer en stor bestand af rå- og dåvildt, men også de helt store krondyr er at finde i skoven. Foto Søren Holmberg Foto: Søren Holmberg

Gribskov åbnes op for betalingsjagt

Nordsjælland - 19. august 2017 kl. 04:01 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I løbet af efteråret og vinteren vil Naturstyrelsen som noget nyt sælge pladser på jagter i Gribskov og i Vadehavet. Der er tale om jagter i statslige skove og naturområder, der er omfattet af Civillisteloven, hvor Kongehuset har jagtretten. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Foruden Kongehuset bliver arealerne i dag brugt til afholdelse af jagter for nye jægere og såkaldte invitationsjagter for jagtforeninger, naboer og borgere, der har gjort en særlig indsats lokalt for naturen.

Nu indfører Naturstyrelsen som forsøg betalingsjagter på arealer omfattet af Civillisteloven i Nordsjælland og Vadehavet.

- Jagter er nødvendig for at holde hjortebestandene under kontrol. Og den opgave er der mange jægere, der gerne vil betale for at hjælpe til med. Ved at udbyde flere betalingsjagter får vi både sikret en sund bestand og en indtægt til natur og friluftsliv, siger kontorchef Mads Jensen, Naturstyrelsen.

I første omgang bliver der i år på forsøgsbasis afholdt fire jagter i Nordsjælland og to i Vadehavet med 188 deltagere samlet set på de arealer, hvor Kongehuset har jagtretten.

Jagterne bliver udbudt efter først til mølle-princippet på Naturstyrelsens hjemmeside fra den 23. august 2017. Gennemsnitsprisen for en dagjagt forventes at blive omkring 5.000 kroner per jæger.

Jagterne på arealer omfattet af Civillisteloven vil samlet set give en indtægt på knap 1 mio. kr.

- Naturstyrelsen udbyder kun jagter, hvor det er foreneligt med hensyn til natur og friluftsliv, og vi har gode erfaringer med at afholde betalingsjagter og andre former for udlejning af jagterne. I dag er jagten udlejet på 66.500 hektarer, og indtægterne herfra indgår i driften af Naturstyrelsens mange naturprojekter og friluftstilbud, siger Mads Jensen.

Efter jagtsæsonen skal ordningen evalueres med henblik på at fastlægge, hvordan modellen skal indrettes fremover.

- For at kunne imødekomme Kongehusets jagt, bliver der tale om salg af enkeltpladser på en række jagter. Vi er forpligtet til at tage en markedspris, og vi har erfaring gennem mange år med at finde et passende niveau, siger Mads Jensen.

Naturstyrelsen udlejer især i Jylland en række arealer til jagt. Og en række kritikere har gennem tiden fremført argumenter for, at salg af jagt i de skove, som er omfattet af Civillisten vil kunne indbringe op til 10-15 millioner kroner årligt.

Men priserne på jagt i de statslige skove kan ikke helt sammenlignes med leje af privat jagtjord, mener Mads Jensen.

- Vi sætter en række begrænsninger af hensyn til andre skovgæster, ligesom vi ikke tillader udsætning eller fodring af f.eks. fasaner, og det afspejles i den pris vi kan opnå, siger Mads Jensen.