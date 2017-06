Restauratør Jan Friis-Mikkelsen undrer sig over, at gravearbejder ofte gentages på de samme vejstrækninger. Foto: Hanne Guldberg Mikkelsen

Graverier slider på forståelsen

Nordsjælland - 14. juni 2017

Det slider på både humøret, forståelsen og samfundssindet, når entreprenører med kort mellemrum graver langs de samme vejstrækninger. Sådan lyder det fra bl.a. restauratør Jan Friis-Mikkelsen fra Tinggården i Asserbo, hvor der netop nu er et større gravearbejde i gang.

Han efterlyser koordinering af gravearbejderne, så det samlet set både bliver billigere, er hurtigere klaret og dermed mindre generende.

- Det er jo tarveligt overfor os borgere, der skal betale flere gange for det samme gravearbejde, som kunne være gjort en enkelt gang, siger han til Frederiksborg Amts Avis.

Men det er ikke så lige til at koordinere den slags, selv om der faktisk er en bekendtgørelse om netop offentligt gravearbejde.

- Vi kordinerer i det omfang, det er muligt, men alt er jo blevet liberaliseret med et hav af forsyningsvirksomheder, siger vejingeniør Gribskov Kommune, Torsten Forsberg og henviser til, at det et forsyningsvirksomhederne selv, der skal koordinere gravearbejdet med bl.a. vand, kloak og telekabler.

Branchedirektør for Danske Anlægsentreprenører under Dansk Byggeri, Niels Nielsen forstår også godt, at borgerne kan både undre sig og blive irriteret over gravearbejde, hvis det sker på den samme vej flere gange.

- Mit indtryk er, at man forsøger at koordinere så meget, som det nu er muligt, men det er ikke sådan, at man kan sige, at nu venter vi lige et halvt år med at grave igen, fordi der lige har været gravet, siger Niels Nielsen til Frederiksborg Amts Avis.