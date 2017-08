Se billedserie Merida MTB Marathon køres på en 103 kilometer lang rute gennem Gribskov. Den kuperede rute veksler mellem regulær skov, lysninger og fredfyldte enge. Foto: Lars Skov Foto: Fotograf Lars Skov

Fruebjerg - Danmarks svar på Alpe d'Huez

Nordsjælland - 27. august 2017 kl. 08:27 Af Palle Høj Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tour de France har Alpe d'Huez. Giroen i Italien har Stelvio. Merida MTB Marathon har Fruebjerg i Gribskov i Nordsjælland. De tre stigninger kan selvfølgelig ikke sammenlignes, men med lidt tunge ben efter godt 90 kilometer ad snoede veje i skoven over hårde stubbe og på blød skovbund, så kan selv den mindste høj hive luften ud af en mountainbikerytter.

Det er tirsdag aften i denne uge. Klub MTB Marathon har en af sine ugentlige træningsture. Klubbens formand Henrik Henriksen har lovet at være guide for avisens udsendte, der prøvekører en del af turen til Merida MTB Marathon søndag den 24. september. Aftenens store mål er Fruebjerg.

Vi skal dog ikke skal trampe 90 kilometer gennem skoven, før mødet med den ikoniske høj, der hver år samler en del tilskuere og sågar djævlen, som med treforken opildner de trætte ryttere på løbsdagen - præcis som var det en stigning i Tour de France.

Merida MTB Marathon er et Danmarks helt store motionsløb på mountainbike, og det helt særlige ved løbet er, at der også er tale om en lang rute ind og ud mellem tusindvis af træstammer i Store Dyrehave og Gribskov.

- Vi lægger meget vægt på, at ruten er en lang rute i stedet for rundstrækninger. Vi synes, det er mere inspirerende på den måde, siger Henrik Henriksen, der som den eneste har gennemført alle de 22 foregående løb.

Marathon-udgaven er på i alt 103 kilometer, og her stiller både elite inden for mountainbikesporten og motionister til start. Side om side, indtil eliten hurtigt tager teten. Også kendte cykelryttere som Rolf Sørensen, Bo Hamburger og Jesper Skibby har gennem årene prøvet kræfter med løbet - de vendte alle tilbage til landevejen. Også Kronprins Frederik og statsminister Lars Løkke Rasmussen har kørt løbet flere gange. Alle stiller til samme start på dagen i Slotsgade i Hillerød, og herfra går ruten ud i skoven. Kun fem kilometer køres på asfalt på vej frem og tilbage til skoven, hvor mere end 2000 pile viser vej i skoven sammen med 150 hjælpere som på dagen servicerer deltagerne i forskellige depoter og med en portion varm mad som afslutning på løbet i centrum af Hillerød.

Denne tirsdag aften er vi hurtigt i kanten af skoven. Vi hilser hjerteligt på andre motionister og hundeluftere undervejs. Der er en fin gensidig forståelse af, at skoven har plads til alle denne aften. Efter nogle kilometer på solide skovstier, svinger MTB-formanden sin cykel ind på et singletrack. Her gælder det om at holde hænderne på styret og fødderne i pedalerne.

- Det gælder bare om at finde det rigtige gear, træde igennem og bevare koncentrationen, råder MTB-formanden, da det efter et stykke tid går godt op ad, rundt og ind og ud mellem træerne.

Snart er der et lille vandhul, dernæst lidt stubbe og så et skarpt sving. Vi har bare trillet 10 kilometer, så kondien og koncentrationen rækker fint. Cyklen er som skabt til terrænet. Dækkene skal ikke være pumpet alt for hårdt og med 29 tommers hjul glider cyklen og jeg hen over skovbunden, som var vi på fælles larvefødder. Det er ren symbiose med naturen, som byder på en lun sensommeraften med en let brise.

- De seneste mange år har vi haft sådan et vejr på løbsdagen, og det gør selvfølgelig oplevelsen større, når vejret er godt, men det gør faktisk ikke noget, at det har regnet lidt. Det giver et bedre greb i skovbunden, forklarer Henrik Henriksen.

Endelig når vi til Fruebjerg. Bjerg er nok så meget sagt, men opad går det på skovhøjen. 65 meter er der helt til toppen. Formanden er forrest, og det kniber at holde hjul. Men op kommer vi. Vi drejer dog fra, inden vi når toppen, for sådan er ruten lagt.

Og her ville cykelentusiasten og kommentatoren Jørgen Leth nok bryde ind for at forklare seerne, at i gamle dage, fra 1896 til 1953 dannede Fruebjerg rammen om de store nationale Fruebjergmøder skabt af Holger Begtrup - han grundlagde Grundvigs Højskole i Hillerød, og den blev under hans ledelse landets største.

I højden kan Fruebjerg selvfølgelig ikke måle sig med Alpe d'Huez, men den ikoniske skovhøj har sin egen stærke fortælling, og det er den slags, der medvirker til dannelsen af de store myter.

I nyere tid er møderne ved Fruebjerg blevet bragt til live igen af beboere i området.

Det kuperede landskab omkring Fruebjerg giver en flot ramme for turen der veksler mellem regulær skov, lysninger og fredfyldte enge. Gribskov er ikke bare et stykke fladt Danmark. Området er også rigt på fortidsminder, bl.a. en jættestue i folkemunde kaldet »Mor Gribs Hule«.

Vi triller i roligt tempo retur til Hillerød. Søndag den 24. september ventes op mod 1500 mountainbike-ryttere at følge i vores spor. Eller kører den alternative rute på 57 kilometer. Læs mere på www.mtbmarathon.dk, hvor man også kan tilmelde sig løbet.