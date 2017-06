Se billedserie Direktør i Landbrug & Fødevarer Karen Hækkerup fik sammen med beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen blev iført forklæder og fik lov til at giv en hånd med i Madskolen på Hanebjerg Skole i Brødeskov. I baggrunden er det formanden for 4H, Henrik Dalum, der ser på. Foto: Allan Nørregaard

Frivillige kan beholde dagpenge

Nordsjælland - 27. juni 2017

Selv om klokken har ringet ud til sommerferien, så fortsætter nogle børn med at gå i - en form for - skole. I denne uge er der madskole på Hanebjerg Skole for 25 børn. Mandag havde de besøg af en minister, en direktør og en formand, der alle var interesserede i både dagens madlavning såvel som rammerne for Madskolen.

- Jeg har mødt børn på madskoler, og de har sagt til mig, at det var deres bedste uge i sommerferien. Børnene lærer en hel masse nyt om både mad og landbrug, mens de har det sjovt. Og det bedste er, at vores målinger viser, at børnene tager erfaringerne fra madskoler med hjem, siger Karen Hækkerup, direktør i Landbrug & Fødevarer, der sammen med supermarkedskæden Rema 1000 bakker op om Madskolerne, som er arrangeret af den almennyttige forening 4H.

Sammenkædningen af det frivillige og det kommercielle har været en stor styrke for Madskolerne, men har også truet med at spænde ben. Sidste sommer oplevede dagpengemodtagere at blive trukket i dagpenge, når de var frivillige på madskolerne.

Baggrunden var netop det kommercielle element, selv om arbejdet var både frivilligt og ulønnet.

Her i foråret kom beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) madskolerne til undsætning efter at være blevet kontaktet om sagen.

- De mange frivillige i Danmark er med til at sikre sammenhængskraften i vores samfund, og derfor er det afgørende, at reglerne på området understøtter det frivillige arbejde. Jeg mener, at reglerne for frivilligt arbejde for efterløns- og dagpengemodtagere har været for stramme og for nidkære. Vi er nu i gang med at lave reglerne om sammen med partierne i Folketinget, siger Troels Lund Poulsen og fortsætter:

- Målet er klart, at det skal være muligt at arbejde frivilligt på et projekt som Madskoler, der udover at lære børn om mad og sundhed, også giver god mening for den enkelte dagpenge- eller efterlønsmodtagere, der gerne vil give en ekstra hånd.

Han fik mandag eftermiddag på madskolen også mulighed for at smage på eftermiddagssnacken. Det skete sammen med 4Hs formand, Henrik Dalum, der også var til stede.

- Det er vigtigt, at vores børn får et godt forhold til dagens mad. Vi ser en del børn, som på den ene eller anden måde ikke får de store smagsoplevelser hjemme, men det får de på Madskoler. Vi ser hvert år børn, som siger de ikke kan lide det ene og det andet, men når de har været på madskoler, kan de lige pludselig godt lide nye ting, siger Henrik Dalum.

At tilbuddet om madskoler er populært, det kan Judith Herreguth skrive under på. Hun er kontaktperson og frivillig på madskolen på Hanebjerg Skole.

- I år har vi 25 elever og af dem er 16 gengangere fra tidligere madskoler, så det taler sit eget sprog, synes jeg. Det viser, at børnene synes, det er sjovt, siger hun.

Madskolerne fortsætter i de kommende uger over hele landet.