Frederikssund springer højt

- At Frederikssund Kommune har sagt endeligt farvel til dækningsafgiften er et meget positivt signal til virksomhederne om, at man vil det lokale erhvervsliv. At den omstridte afgift nu er væk, gør de lokale virksomheder mere konkurrencedygtige. Det kan også være med til at få nye virksomheder til at etablere sig i kommunen, siger DI Hovedstadens formand Poul Skadhede, der gerne så, at flere kommuner i hovedstadsområdet gør det samme.