Kørelærer Thomas Krusborg foran byskiltet i Skagen. Her var der plads til at få fire køreprøver på samme dag. Foto: Privat

Fra Helsinge til Skagen for køreprøve

Nordsjælland - 23. juni 2017 kl. 11:36 Af Michael Degn Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For mange elever og for få køreprøver har især i år sendt kørelærerne på langfart rundt i landet for at skaffe prøvetider nok til deres elever. Et af de mere groteske eksempler er kørelærer Thomas Krusborg, der for to uger siden tog den lange tur fra Helsinge til Skagen, hvor det var muligt at få fire køreprøver på samme dag.

Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Jeg har været i Odense for en måned siden med en elev, så i stedet for at køre fire gange derover, vil jeg hellere tage en gang til Skagen med fire elever, siger Thomas Krusborg, der driver Krusborgs Køreskole.

I dette tilfælde handlede det om elever, der skulle generhverve deres kørekort eksempelvis på grund af for høj fart. Og det kan give problemer, hvis man er afhængig af kørekortet i sit job.

- Eleverne tager sig ikke altid sammen til at gøre det til tiden, og hvis man så ikke kan få forlænget fristen, er det et problem, siger Thomas Krusborg til Frederiksborg Amts Avis.

Køreskolen har også været på Bornholm med elever, og når det i hele taget er relevant, skyldes det et ualmindeligt stort pres på køreprøver i år, hvor også de 17-årige har fået mulighed for at tage kørekort. Det har ført til en decideret kamp om køreprøverne mellem kørelærerne på tværs af landets politikredse, hvilket har ført til heftig kritik.

- Der er pres på systemet, men man skal passe på kun at give politiet skylden. I virkeligheden er det vanvittigt at blande det offentlige og private erhverv sammen på den måde. Det er det samme, som hvis man skulle have et pas og fik at vide, at der gik seks måneder. Det duer ikke, siger Thomas Krusborg med henvisning til, at køreskolerne drives af private erhvervsdrivende, men det er kun en offentlig myndighed som politiet, der har lov til at afholde køreprøverne.