Forestilling for fræk til Facebook

Forestillingen »Mens vi venter på porno« kan ikke promoveres på Facebook, fordi teksten indeholder ord, som Facebooks censur blokerer. Det skriver Frederiksborg Amts Avis lørdag. Det er blandt andet ord som porno og rejekælling, der sandsynligvis er for frække til Facebook. En af skuespillerne bag forestillingen, Sofie Jo Kaufmanas har forståelse for, at Facebook har brug for retningslinjer men ærgrer sig samtidig over censuren.