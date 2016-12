Forenede Service afviser brug af sort

Danmarks næststørste rengøringsfirma Forenede Service har "aldrig benyttet sort arbejdskraft". Det skriver Forenede Services direktør, Hans Fog, i et brev til kommunale kunder. Men påstanden står i direkte modstrid med flere sager samt udtalelser fra folk, der har arbejdet for firmaet. Det skriver Fagbladet 3F.

Rengøringsfirmaet Baylor Service var tidligere underleverandør til Forenede Service.

De to bagmænd bag Baylor Service blev 29. maj 2013 dømt ved Retten i Nykøbing-Falster i en sag om skattesvig af særlig grov karakter. Retten fandt også, at bagmændene havde drevet Baylor Service ved brug af sort arbejdskraft.

Derudover skrev Helsingør Kommunes kontrolgruppe Helsam i 2010 en mail til Forenede Service om problemer med rengøring på skoler og i børnehaver under firmaets kontrakt med kommunen. På baggrund af en kontrolundersøgelse skrev Helsingør Kommune, at kommunen forventede, at Forenede Service fra 4. oktober 2010 ikke længere benyttede to navngivne underleverandører i kommunen.

En tredje sag omhandler en razzia i august 2011, hvor SKAT ransagede fem nordsjællandske skoler og daginstitutioner. SKAT kunne efter razziaen dokumentere at ni ud af tyve rengøringsassistenter med tilknytning til Forenede Service arbejdede sort.

Tidligere sikkerhedschef hos Forenede Service, Jens Nielsen, fik i 2012 til hovedopgave at stå for oprydning efter en række dårlige sager i firmaet.

Han fandt flere eksempler på, at underleverandører til Forenede Service har benyttet østeuropæere til at gøre rent på offentlige institutioner i 12-15 timer i døgnet til en løn på 3.000 kroner sort om måneden.

- Forenede Services system har presset underleverandører til at betale medarbejdere lav løn. Ellers kunne du ikke leve som underleverandør, siger Jens Nielsen, der i januar 2016 blev bortvist og fyret af Forenede Service med en forklaring om, at han havde været illoyal.

Firmaets direktør, Hans Fog, fastholder i en e-mail, at Forenede Service aldrig har benyttet sort arbejdskraft.

- Sager om sort arbejde kobler sig udelukkende til visse af de underleverandører, som Forenede Service benyttede for år tilbage, og i lighed med hos andre virksomheder fungerer underleverandører som selvstændige juridiske enheder, skriver Hans Fog.