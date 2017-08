Første ture ind i nationalparken

På naturvandringerne kan deltagerne blive klogere på hvert områdes særlige natur- og kulturhistorie. Til borgermøderne får deltagerne mere baggrund og viden om, hvad det vil sige at blive en del af Danmarks femte nationalpark - uanset om maner lodsejer, beboer, erhvervsdrivende eller er med i en forening. Miljø- og Fødevareministeriet har derudover udgivet et informationshæfte, som de frivillige lodsejere får tilsendt og man derudover kan få til arrangementerne og på udvalgte steder i kommunerne i høringsperioden.

- 283 frivillige lodsejere, en række foreninger og masser af ildsjæle har lagt et stort stykke arbejde i, at nationalparken snart kan blive til virkelighed. Jeg vil derfor opfordre alle til at benytte denne sidste mulighed for at få indflydelse på parkens endelige udformning - måske også hvis man ikke greb muligheden sidste gang ved årsskiftet, siger Benedikte Kiær, borgmester i Helsingør Kommune.