Flere unge vil arbejde i landbruget

Flere unge søger i dag en uddannelse inden for landbrug. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Ifølge tal fra Danske Landbrugsskoler var der i 2016 i alt 1679 elever på skolerne mod 1472 i 2015. Medregnet i de tal er 11 af de 18 danske landbrugsskoler, som dog tegner sig for godt 90 procent af elevtallet.

Formanden for Landboungdom Nordsjælland, Hans E. Jørgensen, mener, at grunden til den stigende interesse, er, »at der er nok praktikpladser.«

Lokalformanden har oplevet en fordobling i antallet af medlemmer i sin forening gennem de seneste to år, fra 25 til 50.

Den vurdering bakker Marianne Oksbjerre op om. Hun er både formand for Danske Landbrugsskoler og direktør for Agroskolen i Hammerum i Jylland.

- Der er praktikpladser nok, og det betyder meget. Men det at elever ved, at der er brug for dem, også når de er færdige med uddannelsen, det er også vigtigt, siger hun, som ser flere og flere unge, som har et ønske om at blive selvstændige, arbejde med ledelse og have deres egen ejendom.

Mange af de skoler hun er i kontakt med har lavet fagretninger for eksempelvis ledelse, der har været yderst populære.

Hans E. Jørgensen møder også medlemmer, som gerne vil være selvstændige, men her kan problemet være, at det er svært at låne penge til at købe en gård.