Flere tager Kystbanen

- Der er flere grunde til, at vi har sat rekord. Selv med udvidelsen af Helsingørmotorvejen til seks spor, er der et stort transportbehov i Nordsjælland, og det hjælper DSB med at dække. Vi kører et tog på Kystbanen hvert 10. minut, og det betragter vores kunder som et rullende fortov, der gør det nemt og hurtigt at komme ind til byen. Og så er der prisen. Vi får flere og flere kunder på Rejsekort, der har fundet ud af, at de sparer 20 procent på billetprisen, når de rejser uden for myldretiden, siger han.