Fra 1986 til 2015 er antallet nyfødte med en far på 50 år eller ældre mere end fordoblet. Jacob Loessl var først i 30?erne, da han fik sidst førstebarn og 56 da han fik sin seneste søn af andet ægteskab.

Flere bliver far i moden alder

Nordsjælland - 27. maj 2017

I 2015 fødtes 690 børn med en far, som var fyldt 50 år, mens der en snes år tidligere, i 1986, kun var 290 nyfødte med en far, som måske var mere grå eller tyndhåret end de fleste andre nybagte fædre. Også kvindernes alder ved den første fødsel for opadgående, siger sociolog Lisbeth B. Knudsen, der er professor emerita ved Aalborg Universitet og i mange år har forsket i fertilitet, familieudvikling og demografi.

- Der er sket en tredobling af fødende kvinder i alderen 40 år og derover i samme periode, fortæller hun til Frederiksborg Amts Avis.

Trods stigningen så udgør de 690 børn med ældre fædre i 2015 kun lidt over 1 procent af samtlige nyfødte. Seniorfar, Jacob Loessl fra Slagslunde føler ikke, at han skiller sig markant ud. Han fik sit seneste barn for 10 år siden, da han var 56 år.

- Børn er jo indgangsbillet til et socialt liv med andre børns forældre i lokalsamfundet gennem skoler og institutioner, og så lærer man hinanden at kende - så jeg møder ikke spørgsmål fra de andre forældre. Men går vi en tur inde i København kan det da godt være, at nogen tror jeg er Ludvigs bedstefar, siger han.